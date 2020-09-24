В Симферополе из кранов течет черная вода
Крымчане жалуются на качество питьевой воды из кранов. Жители Симферополя сообщают в соцсетях, что такая вода была во многих домах города.
В Симферополе в квартирах из водопроводных кранов несколько дней течет вода черного цвета. Об этом очевидцы сообщают в сообществе RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.
«Симферополь. Не было воды 2 дня, сегодня дали, что с ней делать? Мы в этом «почаще моем руки», купаем детей, стираем. Что ждем? Холеру?», – написала одна из пользователей соцсети.
«Воду фильтровать перестали практически. Бывает, на вид ничего, при этом вонь гнилью, болотом, а бывает – просто грязище и все», – пишет другая жительница Симферополя.
Также пользователи сообщили, после 4-х дней отсутствия воды была привезена вода, которая со слов водителя водовоза пригодна для питья и соответствует нормам, хотя ее вид вызывает у жителей опасения.
Новости по теме
Под предлогом «гуманитарной потребности» российской власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса, считают в МИД.
Водоснабжение не будет возобновляться до деоккупации полуострова.
Украина не возобновит водоснабжение оккупированного Россией Крыма, поскольку в питьевой воде население полуострова не нуждается.