В Симферополе из кранов течет черная вода

Крымчане жалуются на качество питьевой воды из кранов. Жители Симферополя сообщают в соцсетях, что такая вода была во многих домах города.

В Симферополе в квартирах из водопроводных кранов несколько дней течет вода черного цвета. Об этом очевидцы сообщают в сообществе RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.

«Симферополь. Не было воды 2 дня, сегодня дали, что с ней делать? Мы в этом «почаще моем руки», купаем детей, стираем. Что ждем? Холеру?», – написала одна из пользователей соцсети.

«Воду фильтровать перестали практически. Бывает, на вид ничего, при этом вонь гнилью, болотом, а бывает – просто грязище и все», – пишет другая жительница Симферополя.

Также пользователи сообщили, после 4-х дней отсутствия воды была привезена вода, которая со слов водителя водовоза пригодна для питья и соответствует нормам, хотя ее вид вызывает у жителей опасения.

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