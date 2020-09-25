Украина утратила возможность получить от МВФ два транша

Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб считает, что Украине надо постараться получить хотя бы один по новой программе stand-by.

Заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб считает, что Украина потеряла возможность получить от МВФ два транша до конца 2020 года, поэтому надо постараться получить хотя бы один по новой программе stand-by.

Об этом он рассказал в интервью «Интерфакс-Украина».

Сологуб также отметил, что новый транш МВФ привязан к одобрению госбюджета-2021.

«То, на что сейчас мы можем ориентироваться и пытаться сделать – это до конца года получить транш МВФ. Скорее всего, как и в 2018 году, он будет привязан к принятию бюджета. То есть мы уже говорим, условно, о ноябре», – пояснил заместитель главы НБУ.

По его словам, Нацбанк предлагал правительству сформировать проект госбюджета-2021 на более консервативном прогнозе, чем, например, инфляция 7,3% и среднегодовой курс 29,1 грн/$. Сологуб также отметил, что заложенный дефицит госбюджета 6% ВВП противоречит принципу контрцикличности в программе с МВФ, и есть сомнения относительно возможности его финансирования.

«С макроэкономической точки зрения здесь речь должна идти об умеренном снижении дефицита. Я не говорю о 2% ВВП, но точно меньше заложенных 6%. Кроме того, есть еще один фактор – возможность финансирования этого дефицита. Мы видели, что в бюджете заложены выпуски внутренних займов на 549 млрд грн», – пояснил Сологуб.

Сологуб также отметил, что другие программы международной помощи Украине привязаны к программе МВФ.

Так задержка с международным финансированием связана со сменой главы НБУ Якова Смолия, который подал в отставку из-за политического давления.

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