Национальный банк отозвал лицензию неплатежеспособным банка Аркада

Нацбанк мог продать или ликвидировать скандальный банк. Выбрал последний вариант. Вкладчикам уже выплачивают деньги.

Национальный банк отозвал лицензию признанного неплатежеспособным банка Аркада, сообщает пресс-служба центробанка в пятницу, 25 сентября.

«Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 24 сентября 2020 года №601-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО АКБ «Аркада», – говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что банк объявили банкротом из-за уменьшения нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

Временная администрация в банке была введена на месяц, до 25 сентября. После окончания ее срока работы банк мог быть ликвидирован или продан.

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