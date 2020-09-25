В Киеве накрыли два колл-центра коллекторов

Полиция допросила около 60 человек, которые звонили людям с угрозами. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

В Киеве полиция выявила и остановила деятельность двух законспирированных коллекторских «колл-центра», сотрудники которых угрожали людям по телефону, требуя вернуть несуществующие долги. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

Отмечается, что правоохранителям стали поступать заявления о телефонных угрозах и с требованиями вернуть несуществующие долги от так называемых коллекторских служб.

«Звонки поступали и к людям, которые не имели никакого юридического отношения к таким финансовым обязательствам. Уже установлено около 60 человек, которые там работали и непосредственно звонили людям. Сейчас все они допрошены, с ними проводятся необходимые следственные действия», – сообщил глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Следователи изъяли компьютерную технику, телефоны, черновые записи с персональными данными и наличные.

Начато уголовное производство по статье о принуждении к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств (ч. 3 ст. 355) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

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