Украинских пользователей ВКонтакте будут ставить на учет в полицию
Данилов напомнил, что согласно украинскому законодательству о санкциях, ВКонтакте не имеет права работать на территории Украины.
Национальная полиция будет брать на учет украинских пользователей российской социальной сети ВКонтакте. Об этом в пятницу, 25 сентября, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщило информагентство РБК-Украина.
«Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать – мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные проблемы с нашей полицией, с нашими силовыми структурами», – сказал он.
Данилов напомнил, что согласно украинскому законодательству о санкциях, ВКонтакте не имеет права работать на территории Украины.
«Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси… Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен», – заявил он.
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