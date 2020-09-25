В МВД выяснили, как взломали сайт Нацполиции
Правоохранители уже понимают, какие меры надо принимать, чтобы подобное не повторилось в будущем.
Специалисты по кибербезопасности уже выяснили, каким образом хакеры взломали сайт Национальной полиции. Об этом сказал замминистра внутренних дел Сергей Гончаров, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 25 сентября.
По его словам, расследование хакерской атаки на сайт Нацполиции продолжается.
«Однако специалисты уже установили, каким образом злоумышленники внедрили вредоносные программы, которые взломали сайт. Мы уже понимаем, какие меры надо принимать, чтобы подобное не случилось и как усиливать нашу киберзащиту и киберустойчивось», – добавил Гончаров.
Напомним, 23 сентября хакеры атаковали сайт Нацполиции и опубликовали фейковые новости, в том числе о якобы аварии на Ровенской АЭС и гибели военнослужащих в разных регионах Украины. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
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