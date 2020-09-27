Саммит Украина-ЕС перенесли

Саммит Украина-ЕС перенесен на 6 октября. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель в Twitter.

«В моем телефонном разговоре с президентом Зеленским договорились встретиться вместе с президентом фон дер Ляен в Брюсселе, 6 октября для проведения 22-го саммита Украина-ЕС», – написал он.

Мероприятие было запланировано на 1 октября.

Предыдущий саммит Украина-ЕС состоялся в июле 2019 года в Киеве.

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