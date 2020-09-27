В Колумбии разыскивают гражданина РФ, готовившего покушение на президента

Второй подозреваемый – гражданин Израиля, оба опытные снайперы и недавно прибыли в страну.

Иван Дуке Маркес находится на посту президента Колумбии с 2018 года



Колумбийская газета El Tiempo пишет, что в стране разыскивают гражданина России по подозрению в подготовке покушения на президента.

Второй подозреваемый – гражданин Израиля, оба опытные снайперы и недавно прибыли в страну, утверждает издание.

Иван Дуке Маркес находится на посту президента Колумбии с 2018 года.

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