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Главная » Мир » Происшествия
08:17 27 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Колумбии разыскивают гражданина РФ, готовившего покушение на президента

Второй подозреваемый – гражданин Израиля, оба опытные снайперы и недавно прибыли в страну.

Иван Дуке Маркес находится на посту президента Колумбии с 2018 года

Колумбийская газета El Tiempo пишет, что в стране разыскивают гражданина России по подозрению в подготовке покушения на президента.

Второй подозреваемый – гражданин Израиля, оба опытные снайперы и недавно прибыли в страну, утверждает издание.

Иван Дуке Маркес находится на посту президента Колумбии с 2018 года.

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Тэги: покушение, Колумбия, снайпер

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