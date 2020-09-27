Правительство Армении объявило в стране военное положение
Правительство Армении приняло решение об объявлении в стране военного положения в связи с началом активных боевых действий в Нагорном Карабахе.
«Сейчас решением правительства Армении в республике объявляется военное положение и всеобщая мобилизация. Решение вступит в силу с момента опубликования. Прикрепленные к войскам личные составы призываю явиться в территориальные военные комиссариаты», – сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Ранее в воскресенье военное положение и мобилизацию объявила непризнанная Нагорно-Карабахская республика. Всеобщая мобилизация объявлена для лиц старше 18 лет.
«Мы не хотим войны, война нам навязана, и мы обязаны защищать свою родину и семьи. Всю ответственность будет нести руководство Азербайджана. За опасную гуманитарной катастрофой ситуацию будет отвечать лично президент Азербайджана», – заявил президент непризнанной республики Араик Арутюнян.
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