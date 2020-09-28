ЕС призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия
Европейский совет и Совет Европы призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
Глава Евросоюза Шарль Мишель призвал стороны немедленно вернуться к переговорам.
«Сообщение из зоны нагорно-карабахского конфликта о боевых действиях вызывают самое серьезное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий – это единственный путь вперед», – написал Мишель .
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также призвала Ереван и Баку проявить «ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия», говорится в сообщении на сайте ведомства.
Она подчеркнула, что при присоединении к Совету Европы обе страны обязались решить конфликт мирными способами, и это обязательство должно строго соблюдаться.
«От имени Совета Европы я призываю власти двух наших государств-членов сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и не участвовать в военных конфликтах. Следует приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию», – говорится в сообщении.
Боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу 27 сентября. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.
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