ЕС призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия

Европейский совет и Совет Европы призвали Армению и Азербайджан прекратить боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Глава Евросоюза Шарль Мишель призвал стороны немедленно вернуться к переговорам.

«Сообщение из зоны нагорно-карабахского конфликта о боевых действиях вызывают самое серьезное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий – это единственный путь вперед», – написал Мишель .

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также призвала Ереван и Баку проявить «ответственность и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Она подчеркнула, что при присоединении к Совету Европы обе страны обязались решить конфликт мирными способами, и это обязательство должно строго соблюдаться.

«От имени Совета Европы я призываю власти двух наших государств-членов сделать все возможное, чтобы защитить человеческие жизни и не участвовать в военных конфликтах. Следует приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию», – говорится в сообщении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу 27 сентября. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

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