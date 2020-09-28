Зеленский поел с солдатами борща и вручил государственные награды
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область.
Как сообщает пресс-служба Офиса глава государства, Зеленский проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил базовый лагерь Главного управления разведки.
Глава государства ознакомился с условиями проживания военнослужащих: осмотрел современные комфортные модули, в которых проживает личный состав, и пообедал с бойцами. В солдатской столовой глава государства попробовал борщ и рисовую кашу. Он остался доволен вкусом блюд, которыми кормят военнослужащих.
Также президент Украины отметил государственными наградами 9 военнослужащих. Текст соответствующего указа №408 / 2020 от 25 сентября обнародован на сайте главы государства.
Отмечается, что бойцов награждали за личное мужество, проявленное во время боевых действий, образцовое выполнение воинского долга и высокий профессионализм.
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