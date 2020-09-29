Армения будет просить военную помощь у союзников для решения конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан спровоцировал полномасштабную войну, заявил постоянный представитель Армении на заседании Организации договора о коллективной безопасности.

Расширение географии конфликта в Нагорном Карабахе за счет вмешательства Турции на стороне Азербайджана может создать непосредственную угрозу безопасности и суверенитету Армении. Об этом во вторник, 29 сентября, заявил постоянный представитель Армении при Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Биягов, сообщил МИД Армении.

«Особое беспокойство вызывает безоговорочная военно-политическая помощь Турции Азербайджану, которая способствует дальнейшей дестабилизации ситуации в зоне ответственности ОДКБ и представляет серьезную угрозу для народов региона», – сказал Биягов.

По его словам, турецкие специалисты служат в армии Азербайджана. Кроме того, используется военная техника турецкого производства. На заседании постоянного совета ОДКБ Биягов заявил, что Азербайджан спровоцировал полномасштабную войну.

«Мы полны решимости сопротивляться изо всех сил, чтобы нейтрализовать намерения турецко-азербайджанского союза… И в этом случае мы будем использовать соответствующие военно-политические механизмы, направленные на коллективный ответ на внешнюю агрессию», – сказал Биягов.

Странами-участницами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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