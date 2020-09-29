В Северодонецке задержан причастный к штурму здания СБУ в Луганской области в 2014 году
Мужчина присоединился к сепаратистам в апреле 2014 года. Он причастен к штурму здания управления СБУ в Луганской области.
В Северодонецке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего участника террористической организации «ЛНР». Его подозревают в участии в захвате админзданий органов государственной власти в 2014 году, сообщается на сайте спецслужбы во вторник, 29 сентября.
Указано, что мужчина присоединился к сепаратистам в апреле 2014 года. Он причастен к штурму здания управления СБУ в Луганской области.
Позже в составе группировки Павла Дремова он участвовал в захвате сепаратистами админзданий в Северодонецке.
Кроме того, злоумышленник поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы «Ямала», участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости Украины в 2014 году. После освобождения города злоумышленник длительное время скрывался от правосудия.
Сейчас ему сообщили о подозрении по статье об участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях (ч.2 ст.260 УК Украины). Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям. В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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