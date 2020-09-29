В Киеве патрульный поймал прыгнувшую с балкона женщину
Женщина сопротивлялась и инспектору патрульной полиции пришлось пристегнуть женщину наручниками к перилам.
В Киеве экипаж патрульных прибыл на вызов, где женщина намеревалась совершить самоубийство. В последнюю секунду полицейскому удалось схватить прыгнувшую с балкона женщину. Видео инцидента опубликовал патрульный Алексей Белошицкий в Facebook.
Женщина стояла за перилами балкона и в любой момент могла принять непоправимое решение, поэтому полицейский побежал на 15 этаж.
«Патрульный чудом успел. На его глазах женщина отпустила руки и сделала шаг. Секунда. Но помогла мгновенная реакция патрульного Павла Боярчука – он успел схватить ее за руку и удержать», – говорится в сообщении.
На крики патрульного явились жители дома, двое соседей помогали держать женщину, еще двое стояли на 14 этаже и подпирали ей ноги. Женщина сопротивлялась и для безопасности инспектору пришлось пристегнуть женщину наручниками к перилам.
В этот момент на помощь прибыл другой экипаж патрульных и совместными усилиями инспекторов и жильцов дома женщину вытащили на балкон. В дальнейшем ее госпитализировали.
В сообщении выражается благодарность патрульным Павлу Боярчуку, Богдану Дымчуку, Андрею Бобровнику и Александру Головицкому, а также гражданам, которые пришли на помощь.
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