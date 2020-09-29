Отравление Навального в Германии сочли нарушением запрета на химоружие

Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции за применение химического оружия, заявили в МИД ФРГ.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия и ее партнеры расценивают отравление российского оппозиционера Алексея Навального как нарушение запрета на применение химического оружия. Об этом он сказал в ходе обращения к Генеральной ассамблее ООН, сообщает во вторник, 29 сентября, RP Online.

Маас заявил, что отравление Навального боевым веществом Новичок является проблемой для всего международного сообщества.

«Я призываю Россию сделать больше для раскрытия этого дела. Такой случай не может остаться без последствий… Поэтому Евросоюз оставляет за собой право вводить санкции», – добавил Маас.

Он также поблагодарил своих партнеров по всему миру за их «безоговорочную поддержку».

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