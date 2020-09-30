НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
03:26 30 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Эмир Кувейта умер во время лечения в США

Сабаху аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабаху был 91 год. Самый старший арабский эмир находился в клинике Mayo в Рочестере, штат Миннесота.

В конце июля ему сделали операцию. По некоторым данным, ему удалили две опухоли. После этого его состояние вроде бы улучшалось.

Эмир Кувейта был госпитализирован летом, чтобы пройти обследование. Младший брат Сабаха и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был временно назначен исполнять ряд полномочий эмира.

Сабах IV правил Кувейтом с 2006 года. До этого он занимал пост премьер-министра. Еще ранее Сабах возглавлял МИД страны в течение нескольких десятилетий.

Источник:
Тэги: лечение, США, эмир Кувейта

Новости по теме

США хотят создать международную коалицию против Китая

КНР в перспективе представляет собой наибольшую угрозу для США, и американская администрация выстраивает международный альянс против Пекина.

В США снесли уже 33 памятника Колумбу

Статуи первооткрывателю Америки были снесены с началом протестов против расовой дискриминации под лозунгом Black Lives Matter.

В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире

Искусственный камень в настоящее время находится в США, где его сертифицировали и продолжают изучать эксперты.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты