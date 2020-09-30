Киевское «Динамо» пробилось в групповой этап Лиги чемпионов

«Динамо» со счетом 3:0 разгромило на своем поле «Гент» и впервые с 2016 года пробилось в основной раунд турнира.

Хозяева забили уже на 9-й минуте. Это Буяльский отдал пас на Супрягу, тот прострелил назад на партнера, который пятой отправил мяч в ворота.

До того, как счет стал 2:0 гости упустили два момента, но забить также мог и Шапаренко, угодивший в стойку, пока де Пена не реализовал пенальти, пробив в самый угол.

В начале второго тайма «Динамо» довело дело до разгрома, когда Супряга прорывался сквозь защитников в чужую штрафную, но его сбили, а Родригеш реализовал 11-метровый.

В оставшееся время «Гент» создал несколько моментов, чтобы размочить счет, но своего не добился. Киевский клуб сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, где также выступит «Шахтер».

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