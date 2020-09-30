Байден во время дебатов назвал Трампа «щенком Путина»
В ходе дебатов между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джо Байденом произошла ожесточенная перепалка.
В частности, Байден назвал Трампа «щенком Путина».
По его словам, Трамп «даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат». Речь идет об информации газеты NYT, в статье которой утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США.
Байден добавил, что сталкивался с Путиным и «дал ему понять, что не пойдет на его уловки».
«Под руководством этого президента мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими», — заявил кандидат от демократов.
Кроме того, он назвал Трампа «худшим президентом в истории США», «клоуном», «лжецом» и обвинил его в разжигании расистских настроений.
Новости по теме
Республиканская еврейская коалиция призвала Байдена отказаться от своего заявления и извиниться за «вызыващий комментарий».
Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск. Она обвинила дядю и других членов семьи в мошенничестве.
Президент США Дональд Трамп отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения на ноябрьских президентских выборах.