Байден во время дебатов назвал Трампа «щенком Путина»

В ходе дебатов между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джо Байденом произошла ожесточенная перепалка.

В частности, Байден назвал Трампа «щенком Путина».

По его словам, Трамп «даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат». Речь идет об информации газеты NYT, в статье которой утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США.

Байден добавил, что сталкивался с Путиным и «дал ему понять, что не пойдет на его уловки».

«Под руководством этого президента мы стали слабее, беднее, более разобщенными и более жестокими», — заявил кандидат от демократов.

Кроме того, он назвал Трампа «худшим президентом в истории США», «клоуном», «лжецом» и обвинил его в разжигании расистских настроений.

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