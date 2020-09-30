В МИД Украины сказали, как теперь будут называть Александра Лукашенко

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что после истечения президентских полномочий Александра Лукашенко официальный Киев будет называть его по имени и фамилии.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Официальная позиция — Александр Лукашенко», — отметил Кулеба.

Ряд стран, среди которых в частности, Словакия, Эстония, Литва, Германия, Чехия, Дания, Латвия, Польша, США и Канада признали Лукашенко нелегитимным.

В Беларуси уже больше месяца продолжаются массовые акции протеста против его диктаторского режима, начавшиеся из-за фальсификации результатов президентских выборов.

23 сентября Александра Лукашенко привели к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемонию инаугурации не анонсировали.

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