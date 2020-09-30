В МИД Украины сказали, как теперь будут называть Александра Лукашенко
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что после истечения президентских полномочий Александра Лукашенко официальный Киев будет называть его по имени и фамилии.
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
«Официальная позиция — Александр Лукашенко», — отметил Кулеба.
Ряд стран, среди которых в частности, Словакия, Эстония, Литва, Германия, Чехия, Дания, Латвия, Польша, США и Канада признали Лукашенко нелегитимным.
В Беларуси уже больше месяца продолжаются массовые акции протеста против его диктаторского режима, начавшиеся из-за фальсификации результатов президентских выборов.
23 сентября Александра Лукашенко привели к присяге в качестве президента Беларуси на новый срок. При этом церемонию инаугурации не анонсировали.
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Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко покинуть пост президента. Французский лидер назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти.
Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси несмотря на проведение 23 сентября в Минске так называемой инаугурации.
Инаугурация готовилась тайно, о дате заранее не сообщалось. Однако сегодня с утра центр Минска был перекрыт, в городе заметили военную технику и армию.