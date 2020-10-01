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11:06 01 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Навальный заявил о причастности Путина к его отравлению

Об этом оппозиционный российский политик рассказал в интервью немецкому журналу «Шпигель».

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий произошедшего», – заявил Алексей Навальный.

Оппозиционер сообщил, что собирается вернуться в Россию.

«Я не боюсь», – подчеркнул он.

Алексей Навальный был госпитализирован с симптомами отравления 20 августа в Омске – ему стало плохо на борту самолета Томск – Москва. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Более двух недель политик провёл в коме.

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Тэги: отравление, Алексей Навальный

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