Навальный заявил о причастности Путина к его отравлению

Об этом оппозиционный российский политик рассказал в интервью немецкому журналу «Шпигель».

«Я утверждаю, что за этим преступлением стоял Путин, у меня нет других версий произошедшего», – заявил Алексей Навальный.

Оппозиционер сообщил, что собирается вернуться в Россию.

«Я не боюсь», – подчеркнул он.

Алексей Навальный был госпитализирован с симптомами отравления 20 августа в Омске – ему стало плохо на борту самолета Томск – Москва. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Более двух недель политик провёл в коме.

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