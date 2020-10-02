Молдова хочет хранить свой газ в Украине
Первые поставки топлива уже начались.
Молдова будет хранить запас газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины. Первые поставки топлива уже начались, а всего в октябре-ноябре 2020 года планируют закачать 100 млн куб. м газа. Ежедневно планируется передавать от 1,5 до 3 млн куб. м газа. Позже Молдова будет использовать его в холодное время года.
Об этом сообщил глава госкомпании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook, а также подтвердили в АО «Молдовагаз».
Именно эта молдавская компания осуществляет закачку газа в украинские ПХГ по Трансбалканскому коридору.
По словам Макогона, хранение запасов в Украине поможет Молдове обеспечить энергетическую безопасность и снижает зависимость этой страны от поставок газа из России. РФ, к слову, является единственным импортером голубого топлива в Молдову.
Он уточнил, что переговоры об этом сотрудничестве Украины и Молдовы продолжались с лета 2019 года.
Украина вошла в октябрь 2020 года с 28 млрд куб. м газа запасов в ПХГ. Это 90,6% от общей емкости хранилищ. Закачку запасов газа на зиму в 2020 году Украина начала 11 марта. При этом в Кабмине еще в конце июля сообщали, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2020-2021 гг.
Новости по теме
Осенние каникулы в школах могут начаться на 10 дней раньше.
Украина не будет предоставлять военную помощь в азербаджано-армянском конфликте, – Аваков
Таковы данные исследования, которое провёл «Левада-центр» совместно с «Открытыми медиа». Опрос проводился в конце сентября – после отравления политика.