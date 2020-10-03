Украина присоединится к санкциям ЕС против Беларуси

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC News Украина.

«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики. Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации», – пояснил Кулеба.

Он отметил, что цена такой солидарности Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под «зонтиком защиты» этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

Ранее Кулеба сообщил, что Украина не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и так же не признает его инаугурацию.

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