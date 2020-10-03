Беларусь лишила аккредитации все иностранные СМИ

Беларусь со 2 октября лишила аккредитации все иностранные средства массовой информации. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Беларуси.

Министерство иностранных дел Беларуси



Отмечается, что новое положение о порядке аккредитации для журналистов иностранных СМИ предусматривает подачу документов в электронном формате, сокращение сроков рассмотрения заявок с 20 до 5 дней для временной аккредитации и с 60 до 30 дней для постоянной, а также урегулирование работы фрилансеров в интересах зарубежного СМИ.

В МИД напомнили, что информационный суверенитет Беларуси «является важным элементом безопасности».

«В связи с принятием нового положения, действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября с.г. С понедельника, 5 октября 2020 года, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Беларуси начнет работу в новом составе. Прием заявок онлайн мы также планируем технически открыть с утра в понедельник», – сообщили в МИД.

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