Беларусь лишила аккредитации все иностранные СМИ
Беларусь со 2 октября лишила аккредитации все иностранные средства массовой информации. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Беларуси.
Отмечается, что новое положение о порядке аккредитации для журналистов иностранных СМИ предусматривает подачу документов в электронном формате, сокращение сроков рассмотрения заявок с 20 до 5 дней для временной аккредитации и с 60 до 30 дней для постоянной, а также урегулирование работы фрилансеров в интересах зарубежного СМИ.
В МИД напомнили, что информационный суверенитет Беларуси «является важным элементом безопасности».
«В связи с принятием нового положения, действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября с.г. С понедельника, 5 октября 2020 года, комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Беларуси начнет работу в новом составе. Прием заявок онлайн мы также планируем технически открыть с утра в понедельник», – сообщили в МИД.
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