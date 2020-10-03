Российская журналистка покончила с собой у здания МВД

Главный редактор нижегородского онлайн-издания Koza.Press Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде. Она скончалась на месте.

Нижегородцы несут цветы к месту гибели Ирины Славиной



Издание Koza.Press публиковало критические материалы о деятельности местных властей в Нижнем Новгороде и других регионах Поволжья.

Накануне у Ирины Славиной прошел обыск с изъятием личных вещей и техники. Силовики пришли к ней в рамках уголовного дела Михаила Иосилевича, которого подозревают в сотрудничестве с нежелательной организацией (статья 284.1 УК РФ) из-за работы с «Открытой Россией».

«Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского. Ничего этого у меня нет, – комментировала она. – Но забрали, что нашли – все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны – не только мой, но и мужа, – кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства. Со мной все нормально».

Сами активисты считают преследование незаконным и видят в нем исключительно политический мотив.

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