Армения и Азербайджан заявили о готовности к мирным переговорам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию, США и Францию способствовать разрешению конфликта в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Россию, США и Францию, которые входят в так называемую группу Минскую группу ОБСЕ по урегулированию войны в Нагорном Карабахе, способствовать разрешению конфликта в регионе.

Об этом Алиев заявил в интервью Al Jazeera.

«Я считаю, что эти три страны должны продолжить работать вместе над урегулированием нагорно-карабахского конфликта, но при условии, что они останутся нейтральным», – сказал Алиев.

В пятницу, 2 октября, Министерство иностранных дел Армении приветствовало телефонные переговоры Минской группы. Ранее армянская сторона заявляла о готовности к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ.

Минская группа призвала лидеров Армении и Азербайджана «немедленно взять на себя обязательство восстановить предметные переговоры, добросовестно и без предусловий».

Напомним, 27 сентября боевые действия в Нагорном Карабахе перешли в активную фазу. Азербайджан назвал свою операцию контрнаступлением в ответ на обстрел со стороны Армении. Обе стороны заявили о жертвах среди военных и мирных жителей.

Тэги: Армения, Азербайджан, переговоры, Нагорный Карабах