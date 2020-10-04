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11:01 04 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американские ученые обнаружили новое опасное последствие коронавируса

Речь идет об остром воспалительном синдроме у взрослых, который ранее находили у детей и связывали его с COVID-19.

У переболевших, как отмечается, может проявляться синдром MIS-A, который является тяжелым осложнением коронавируса у детей и подростков. У пациентов с этим синдромом возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Люди стали жаловаться на аритмию, боли в животе и температуру.

Зафиксировано уже 16 таких случаев.

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 34 миллионов человек, больше миллиона погибли. Наиболее подвержены инфекции США, Индия и Бразилия.

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Тэги: коронавирус

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