Американские ученые обнаружили новое опасное последствие коронавируса
Речь идет об остром воспалительном синдроме у взрослых, который ранее находили у детей и связывали его с COVID-19.
У переболевших, как отмечается, может проявляться синдром MIS-A, который является тяжелым осложнением коронавируса у детей и подростков. У пациентов с этим синдромом возникали проблемы с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Люди стали жаловаться на аритмию, боли в животе и температуру.
Зафиксировано уже 16 таких случаев.
Коронавирусом с начала пандемии заразились более 34 миллионов человек, больше миллиона погибли. Наиболее подвержены инфекции США, Индия и Бразилия.
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