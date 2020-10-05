Основатель дома моды Kenzo умер от коронавируса

Японский модельер Кендзо Такада – основатель дома моды Kenzo – умер в возрасте 81 года от осложнений, вызванных COVID-19.

По словам представителя кутюрье, Кендзо Такада умер в воскресенье в больнице в пригороде Парижа.

Кендзо Такада родился 27 февраля 1939 в Химэдзи на острове Хонсю. В конце 1950-х годов он изучал моду в Токио, а в 1965 году переехал в Париж. Через пять лет после переезда во Францию Кендзо Такада представил свою первую коллекцию модной одежды.

С 1983 года Кендзо начинает также заниматься и мужской модой. В 1984 году Министерство культуры Франции наградило его Орденом искусств и литературы. С 1988 года начался выпуск парфюмерии под маркой Kenzo.

В 1993 году марку Kenzo купил концерн LVMH. Кендзо Такада еще шесть лет после продажи работал в доме моды, носящий его имя, а затем сотрудничал с Kenzo над отдельными коллекциями.

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