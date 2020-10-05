НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
00:19 05 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Основатель дома моды Kenzo умер от коронавируса

Японский модельер Кендзо Такада – основатель дома моды Kenzo – умер в возрасте 81 года от осложнений, вызванных COVID-19.

По словам представителя кутюрье, Кендзо Такада умер в воскресенье в больнице в пригороде Парижа.

Кендзо Такада родился 27 февраля 1939 в Химэдзи на острове Хонсю. В конце 1950-х годов он изучал моду в Токио, а в 1965 году переехал в Париж. Через пять лет после переезда во Францию Кендзо Такада представил свою первую коллекцию модной одежды.

С 1983 года Кендзо начинает также заниматься и мужской модой. В 1984 году Министерство культуры Франции наградило его Орденом искусств и литературы. С 1988 года начался выпуск парфюмерии под маркой Kenzo.

В 1993 году марку Kenzo купил концерн LVMH. Кендзо Такада еще шесть лет после продажи работал в доме моды, носящий его имя, а затем сотрудничал с Kenzo над отдельными коллекциями.

Источник:
Тэги: мода, коронавирус

Новости по теме

Американские ученые обнаружили новое опасное последствие коронавируса

Речь идет об остром воспалительном синдроме у взрослых, который ранее находили у детей и связывали его с COVID-19.

Трампа положили лечиться в военный госпиталь

Президента США Дональда Трампа, у которого обнаружили коронавирус, поместили в военный госпиталь Walter Reed, расположенный недалеко от Вашингтона.

Коронавирус и мода. В Париже показали дизайнерские маски

Один из показов на Парижской неделе моды оказался чрезвычайно своевременным, хотя и не нарочно. Модели носили одежду, дополненную масками на лице.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты