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07:49 05 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Протестующие в Минске повредили водомет

В воскресенье в Минске и других городах Беларуси прошли традиционные массовые акции протеста против режима Лукашенко.

Акция 4 октября была названа «Маршем освобождения политзаключенных».

На улицы столицы Беларуси вновь вышли десятки тысяч человек. Телеграм-канал Nexta и агентство «Интерфакс» сообщают о более чем ста тысячах участников акции.

Против них применили водометы, один из них протестующие атаковали и повредили.

Также сообщается о десятках задержанных и о том, что в Витебске милиция применила против участников уличного шествия перцовый газ.

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Тэги: акции протеста, водометы, Республика Беларусь

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