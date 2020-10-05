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08:12 05 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Шахтер» в полном составе отправлен на самоизоляцию

У некоторых игроков сборной Украины результаты ПЦР-тестов на коронавирус оказались положительными.

«После матча «Десна» — «Шахтер» медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды. Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала «оранжево-черных» оказались положительными», — говорится в сообщении клуба.

Там подчеркивают, что в клубе приняты все необходимые меры и «Шахтер» в полном составе идет на самоизоляцию по предписанию санитарного врача, курирующего клубом.

Отмечается, что в понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.

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Тэги: футбол, ФК Шахтер Донецк, коронавирус

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