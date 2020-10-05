В Беларуси заявили о начале второй волны эпидемии COVID-19

В стране продолжает расти заболеваемость коронавирусом, но система здравоохранения к этому готова, заверили в Минздраве Беларуси.

В Беларуси началась вторая волна эпидемии COVID-19. Об этом заявил представитель Минздрава Беларуси Александр Пацеев, сообщает БЕЛТА в понедельник, 5 октября.

Рост заболеваемости в Беларуси продолжается, говорит Пацеев.

«И уже сейчас можно говорить, что это вторая волна. Мы наблюдаем аналогичную картину в других странах Европы и мира. Это связано с нормальным течением заболеваемости, с характеристиками вируса», – добавил чиновник.

По его словам, в Беларуси отработаны все алгоритмы оказания медицинской помощи.

«У нас есть четкие разделения потоков пациентов по тяжести заболевания. Коечного фонда достаточно. За последние несколько месяцев значительно улучшилась ситуация с обеспечением кислородными точками. Система здравоохранения в целом готова к работе», – подытожил Пацеев.

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