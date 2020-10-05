На Луганщине новый пожар, взрываются боеприпасы
Спасатели сдерживают распространение огня, однако в результате пожара там начали детонировать неразорвавшиеся снаряды.
Новый очаг пожара возник в понедельник, 5 октября, между поселками Нижнетеплое и Артема в Луганской области. Об этом сообщила станично-луганская районная государственная администрация.
По ее данным, пожар начался в результате поджога. «Внезапно запылало даже там, где не было пожаров в 2014-2015 годах после масштабных обстрелов из Града. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанции», – подчеркивается в сообщении.
Спасатели сдерживают распространение огня, однако в результате пожара там начали детонировать неразорвавшиеся снаряды.
Напомним, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 9:00 в понедельник, 5 октября, потушили пять из семи лесных пожаров в Луганской области.
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В течение 4 октября спасателям удалось потушить и локализовать еще несколько очагов пожара в Луганской области, информирует пресс-служба ГСЧС.
По фактам пожаров в районах Луганской области открыто семь уголовных производств. Следствие проверяет все версии возникновения пожаров.
Открытого огня нет, проводится догашение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.