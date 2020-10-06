Зеленский уволил Абромавичуса из «Укроборонпрома»

Исполняющим обязанности генерального директора назначен Игорь Фоменко.

Айварас Абромавичус уволен с должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром», а исполняющим обязанности генерального директора назначен Игорь Фоменко.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

Решение принято 6 октября.

Айварас Абромавичус уволен с должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром», а исполняющим обязанности генерального директора назначен Игорь Фоменко.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

Решение принято 6 октября.

Смена руководства «Укроборонпрома» была запланирована. Кроме Абромавичуса, в госконцерне заменят менеджмент. Кроме того, может быть изменено даже название предприятия – это ранее допустил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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