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13:00 06 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЦИК Кыргызстана признал выборы недействительными

В Кыргызстане вспыхнули массовые протесты из-за итогов парламентских выборов. Президент заявил о перевороте.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала итоги парламентских выборов недействительными, сообщает 24.kg

Информацию подтвердила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

По ее словам, обсуждался также вопрос о самороспуске. «Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», – сказала Джурабаева.

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Тэги: выборы, протесты, цик, Киргизстан

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