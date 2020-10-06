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16:30 06 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Турция готова оказать Азербайджану любую поддержку

В турецком МИД говорят, что Азербайджан «ведет борьбу за освобождение своих земель», и подчеркивают свою готовность помочь.

Турция готова в случае необходимости оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник, 6 октября.

«Сегодня азербайджанский народ ведет борьбу за освобождение своих земель и способен на это, для этого у него есть силы и потенциал. Конечно, Турция и турецкий народ готовы оказать Азербайджану любую поддержку в любой сфере, если он будет в этом нуждаться», – сказал Чавушоглу.

Напомним, что Алиев требует участия Турции в переговорах по Карабаху. Баку требует участия Анкары в урегулировании конфликта, тогда как Ереван требует ухода Турции из Кавказа.

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Тэги: Турция, Азербайджан, переговоры, Нагорный Карабах, поддержка

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