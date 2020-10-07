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12:37 07 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Состояние Порошенко ухудшилось

У экс-президента развилась двусторонняя пневмония и ухудшились показатели крови, рассказала его супруга.

У заболевшего коронавирусом пятого президента Украины Петра Порошенко ухудшилось состояние здоровья. Об этом во вторник, 7 октября, сообщила его жена Марина в программе Соромно.

По ее словам, у Порошенко развилась пневмония.

«У него (Петра Порошенко – ред.) – двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови – она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни», – рассказала Марина Порошенко.

Также коронавирус обнаружили у их дочери Евгении. По словам матери, девушка переносит болезнь легче, чем Петр Порошенко. У нее случаются вспышки температуры, которые легко снимаются жаропонижающими средствами.

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Тэги: Порошенко, covid-19

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