Зеленский отправился с рабочим визитом в Великобританию
Глава государства встретится с главой правительства Британии и членами королевской семьи.
Президент Владимир Зеленский в среду, 7 октября, начал официальный визит в Великобританию, в рамках которого ожидается подписание ряда двусторонних документов, сообщает пресс-служба Офиса президента.
«В рамках визита глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также будет подписан ряд других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов», – говорится в сообщении.
Также предусмотрена аудиенция Зеленского с супругой у герцогов Кембриджских.
Кроме того, президент Зеленский проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Также Владимир Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.
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Зеленский отметил плодотворное сотрудничество, что удалось развить за 28 лет дипломатических отношений между Украиной и Ватиканом, дата установления которых символически совпадает с сегодняшним визитом.
Рабочий визит продлится с 26 по 27 января.