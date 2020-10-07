Зеленский отправился с рабочим визитом в Великобританию

Глава государства встретится с главой правительства Британии и членами королевской семьи.

Президент Владимир Зеленский в среду, 7 октября, начал официальный визит в Великобританию, в рамках которого ожидается подписание ряда двусторонних документов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«В рамках визита глава государства проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Также будет подписан ряд других двусторонних документов о сотрудничестве в сфере обороны и финансовой поддержки двусторонних проектов», – говорится в сообщении.

Также предусмотрена аудиенция Зеленского с супругой у герцогов Кембриджских.

Кроме того, президент Зеленский проведет встречи со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лорд-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом. Также Владимир Зеленский посетит Лондонскую фондовую биржу и встретится с британскими инвесторами.

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