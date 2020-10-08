В полиции рассказали о значительном уменьшении ДТП на участках с камерами

На некоторых дорогах, где была установлена фотофиксация нарушений ПДД, число аварий снизилось втрое, а местами ДТП и вовсе прекратились.

На участках с камерами фотофиксации почти в три раза снизилось количество ДТП с погибшими и травмированными. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает УНН со ссылкой на первого заместителя начальника Государственной патрульной полиции Алексея Билошицкого.

«Исходя из анализа ДТП с погибшими и/или травмированными лицами на участках, где используются камеры автоматической фиксации за июнь-сентябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в местах, где установлены первые 50 камер, количество ДТП снизилось втрое, а на отдельных участках дорог количество ДТП уменьшилось с 51 до 18, а на некоторых участках дорог – аварии прекратились вообще», – рассказал Билошицкий.

Он отметил, что автоматическая система фиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Украине с 1 июня 2020 года, а запуск был обусловлен высоким уровнем нарушений правил дорожного движения. Основной причиной ДТП, по его словам, является превышение безопасной и установленной скорости движения.

Также Билошицкий добавил, что все камеры устанавливались на самых опасных участках дорог с наибольшим количеством ДТП.

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