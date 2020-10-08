Пожары на Луганщине полностью ликвидированы

Спасатели потушили последний очаг возгорания и остановили пожары в природных экосистемах области.

Все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области по состоянию на утро четверга, 8 октября, были ликвидированы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Подразделения ГСЧС, включая задействованные подразделения из других областей, в течение 8-9 октября остаются для дежурства на территории Луганской области», – указывается в сообщении.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет более 20 тыс. га.

Отмечается, что основные усилия ГСЧС были направлены на защиту населенных пунктов, полевого артиллерийского склада ВСУ вблизи села Боровеньки и газораспределительной станции на окраине села Александровка. Спасатели сообщают, что благодаря комплексному применению наземных сил и авиации не допущено распространение огня к населенным пунктам, потребности в эвакуации не было.

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