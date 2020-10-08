В МВФ недовольны дефицитом в госбюджете Украины и антикоррупционной политикой

В НБУ назвали главные проблемы в переговорах с МВФ.

Между Международным валютным фондом и Министерством финансов Украины сейчас идет обсуждение нескольких ключевых показателей государственного бюджета на 2021 год. Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью Зеркалу недели, которое было опубликовано в четверг, 8 октября.

«В частности, об уровне доходов, размере дефицита бюджета и его финансировании. Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе желательно было бы сузить дефицит бюджета до 2-3% от ВВП, но в нынешних условиях, когда экономика страдает от кризиса, это очень трудно. Также один из дискуссионных на сегодняшний день вопросов, насколько я знаю, этот вопрос расходов госбюджета из Фонда борьбы с COVID-19″, – отметил Шевченко.

Глава Нацбанка также отметил наличие определенных беспокойств относительно антикоррупционной политики, которая также является частью меморандума с МВФ.

«На самом деле сейчас для нас важно не количество траншей, а сам факт продолжения плодотворного сотрудничества. МВФ – это не про деньги, это о доверии», – отметил Шевченко.

Он также выразил надежду, что украинская сторона сделает все возможное для того, чтобы до конца года финансирование со стороны МВФ возобновилось.

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