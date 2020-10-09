Во время матча сборных Испании и Португалии ограбили дом Роналду
Дом был ограблен, когда нападающий участвовал в товарищеском матче между сборными Португалии и Испании (0:0) в Лиссабоне.
По информации источника, речь идет о резиденции футболиста на Мадейре, стоимость которой оценивается в 7 миллионов фунтов.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, злоумышленник проник в дом Роналду через гараж. Список пропавших вещей и сумма ущерба пока не называются, однако известно, что у форварда пропали личные вещи, в том числе его игровая футболка с автографом.
После просмотра видеоряда с камер полиция смогла установить подозреваемого, однако злоумышленник пока не найден.
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