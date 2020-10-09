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13:32 09 Октября 2020 Просмотров 452   КомментариевКомментарии

В Нагорном Карабахе продолжаются бои 13-й день

Сегодня, 9 октября, в Москве пройдет встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) вторую неделю продолжаются бои. Они идут с 27 сентября, когда была обстреляна столица Степанакерт. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокации. Вооруженный конфликт приводит все к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Сегодня, 9 октября,  в Москве пройдет встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Накануне президент России Владимир Путин призвал стороны конфликта прекратить боевые действия.

Ночью продолжались обстрелы столицы Степанакерт, по данным Минобороны Армении.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в своем твиттере опубликовал несколько фото разрушенного храма в городе Шуши.

В свою очередь Минобороны Азербайджана сообщило, что несколько районов (Геранбойский, Тертерский, Агдамский и Физулинский) находятся под обстрелом армии Армении.

Разногласия по ситуации в НКР не ухудшат российско-турецкие отношения, заявил РИА Новости спикер парламента Турции.

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Тэги: бои в Нагорном Карабахе, ситуации в НКР

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