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01:53 10 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минздрав Украины готовит усиление карантина из-за коронавируса

Министерство здравоохранения готовит дополнительные ограничительные меры по противодействию коронавирусу COVID-19.

«Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые мы … предложим на следующем заседании правительства», – сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Интер» в пятницу.

Министр также отверг возможность введения «жесткого локдауна». По его словам, речь идет о как можно большем ограничении работы определенных учреждений или об ограничении проведения массовых мероприятий.

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Тэги: карантин, Министерство здравоохранения Украины, коронавирус

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