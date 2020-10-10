Минздрав Украины готовит усиление карантина из-за коронавируса
Министерство здравоохранения готовит дополнительные ограничительные меры по противодействию коронавирусу COVID-19.
«Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые мы … предложим на следующем заседании правительства», – сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Интер» в пятницу.
Министр также отверг возможность введения «жесткого локдауна». По его словам, речь идет о как можно большем ограничении работы определенных учреждений или об ограничении проведения массовых мероприятий.
Новости по теме
Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников.
Ограничения вводят на три недели с возможностью продления. Они будут действовать и во время осенних еврейских праздников.
В Берлине на марш против карантинных ограничений 29 августа вышли около 18 тысяч протестующих. Городские власти были вынуждены разрешить марш по решению суда.