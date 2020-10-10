Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

Азербайджан и Армения на переговорах в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 субботы, 10 октября.

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при поддержке и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста», — сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров в Москве.

Встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым началась в Москве в пятницу, 9 октября, и продолжалась более десяти часов. Переговоры проходили в полностью закрытом формате.

Перед началом встречи стороны воздержались от заявлений.

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