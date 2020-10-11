В Кыргызстане снова задержали экс-президента Атамбаева, которого освободили протестующие

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева снова задержали. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности страны.

«10 октября 2020 года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ совместно с Министерством внутренних дел на основании следственного поручения в рамках уголовного дела по факту организации массовых беспорядков в Бишкеке был задержан Алмазбек Атамбаев», – говорится в распространенном ГКНБ сообщении.

Отмечено, что вместе с Атамбаевым задержаны Канат Сагимбаев и Дамир Мусакеев. Они оба ранее служили в президентской охране, Мусакеев был ее руководителем.

Ранее в субботу представитель Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева сообщила, что Атамбаева в его резиденции в пригороде Бишкека задержал спецназ.

Накануне Атамбаев сообщил о покушении на него. По автомобилю экс-президента стреляли боевыми патронами.

Напомним, Атамбаев был президентом в 2011-2017 годах, его сменил Сооронбай Жээнбеков. В июне 2019 года Атамбаева приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета.

В начале октября в Кыргызстане прошли выборы в парламент. Из 16 партий, участвовавших в гонках, прошли только четыре, из них три – провластные.

В столице Бишкеке начались массовые беспорядки, которые разгоняли с помощью водометов, газа и светошумовых гранат. Протестующие захватили здание парламента и офиса президента, а также освободили Атамбаева из СИЗО.

В связи с массовыми протестами в Бишкеке 9 октября ввели режим чрезвычайного положения.

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