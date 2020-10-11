Врач Трампа заявляет, что президент больше не заразен

В Белом доме сообщили, что в изоляции президента США уже нет необходимости. Накануне Трамп объявил, что возвращается к предвыборной кампании.

Переболевший коронавирусной пневмонией Дональд Трамп больше не заразен, считает его врач. В Белом доме сообщили, что в изоляции президента США уже нет необходимости.

Накануне Трамп объявил, что возвращается к предвыборной кампании и намерен провести ряд митингов.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября.