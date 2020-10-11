Врач Трампа заявляет, что президент больше не заразен
В Белом доме сообщили, что в изоляции президента США уже нет необходимости. Накануне Трамп объявил, что возвращается к предвыборной кампании.
Переболевший коронавирусной пневмонией Дональд Трамп больше не заразен, считает его врач. В Белом доме сообщили, что в изоляции президента США уже нет необходимости.
Накануне Трамп объявил, что возвращается к предвыборной кампании и намерен провести ряд митингов.
Президентские выборы пройдут в США 3 ноября.
Новости по теме
Кандидат в президенты США Джо Байден призвал отложить дебаты, если Дональд Трамп не успеет выздороветь.
Дональд Трамп в понедельник вечером был выписан из военного госпиталя после четырех дней госпитализации с диагнозом COVID-19.
Состояние здоровья президента США Дональда Трампа, который лечится от коронавирусной инфекции, продолжает улучшаться.