Киев занял третье место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом

Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

На первом месте в списке индийский Дели, на втором – иранская столица Тегеран.

Индекс загрязнения воздуха в Киеве по состоянию на 10:00 воскресенья, 11 октября, составляет 153 пункта (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов.

Таким образом, норма превышена в три раза. Чем вызваны такие показатели, пока не сообщается.

Подобная ситуация с загрязненностью воздуха в Киеве фиксировала в апреле текущего года. Тогда Киев занимал первое место в мире, а норма была превышена почти в шесть раз. Тогда причиной стали сильные пылевые бури и пожары вокруг украинской столицы.

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