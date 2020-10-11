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Главная » Украина » Спорт
02:12 11 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Лиге наций сборная Украины проиграла немцам

На Олимпийском стадионе в Киеве сборная Украины уступила со счетом 1:2 команде Германии в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги наций.

Голами у гостей отметились Маттиас Гинтер и Леон Горецка, у хозяев поля мяч с пенальти забил Руслан Малиновский.

В другом матче группы 4 лиги А сборная Испании обыграла дома швейцарцев со счетом 1:0. По итогам трех туров первую строчку в таблице занимает сборная Испании (7), второй идет сборная Германии (5), на третьей строчке расположились украинцы (3), замыкает таблицу команда Швейцарии (1).

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Тэги: сборная Украины, футбол, Лига наций

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