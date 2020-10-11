В Лиге наций сборная Украины проиграла немцам
На Олимпийском стадионе в Киеве сборная Украины уступила со счетом 1:2 команде Германии в матче третьего тура группового этапа футбольной Лиги наций.
Голами у гостей отметились Маттиас Гинтер и Леон Горецка, у хозяев поля мяч с пенальти забил Руслан Малиновский.
В другом матче группы 4 лиги А сборная Испании обыграла дома швейцарцев со счетом 1:0. По итогам трех туров первую строчку в таблице занимает сборная Испании (7), второй идет сборная Германии (5), на третьей строчке расположились украинцы (3), замыкает таблицу команда Швейцарии (1).
Новости по теме
Сборная Украины, обескровленная отсутствием сразу 14 футболистов из-за травм и коронавируса, с крупным счетом 1:7 проиграла Франции в товарищеской встрече на выезде.
Зрители смогут занять лишь треть мест. Об этом 3 октября сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Во вторник, 16 октября, сборная Украины в Харькове на стадионе «Металлист» обыграла сборную Чехии в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.