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11:21 11 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Робота «Федора» лишили аккаунта в Twitter за оскорбление российских космонавтов

В 2019 году Роскосмос признал этот аккаунт официальным профилем робота. Но его удалили после оскорблений российских космонавтов.

Последними сообщениями в аккаунте робота стали твиты, в которых утверждалось, что российские космонавты были в состоянии алкогольного опьянения на одном из видео.

В опубликованном аккаунтом ролике от 2014 года космонавты Максим Сураев и Александр Самокутяев с красными лицами вместе с космонавтом Еленой Серовой участвуют в съемке видео в защиту тигров. В посте робот попросил отправить его в полет вместо космонавтов-людей, поскольку считает, что будет лучше их, особенно если речь о Сураеве и Самокутяеве.

В 2019 году Роскосмос признал этот аккаунт официальным профилем робота. Предполагалось, что с его помощью можно будет следить за подготовкой «Федора» к полету в космос.

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Тэги: робот, оскорбление, космонавты

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