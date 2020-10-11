Рафаэль Надаль стал победителем Открытого Чемпионата Франции по теннису

Испанец выиграл Ролан Гаррос уже в 13-й раз в своей карьере.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал триумфатором «Ролан Гаррос», переиграв в финале первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Король Грунта оказался верен себе. Финалы на Ролан Гаррос Надаль еще никогда в истории не проигрывал. Ничего не смог поделать с испанцем и первый номер мирового рейтинга Новак Джокович. Более того, первый сет Надаль взял у серба под ноль. Да и в дальнейшем встреча двух сильнейших теннисистов планеты напоминала игру в одни ворота. Только в третьей партии Новак впервые сделал брейк и обрел некоторую уверенность. Но в итоге Рафа дожал таки первую ракетку мира. И стал 13-кратным победителем Ролан Гаррос. Всего же в активе испанского теннисиста стало 20 побед на турнирах Серии Большого шлема. По этому показателю Надаль догнал швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

Победа в сегодняшнем матче, 11 октября, стал для Рафаэля Надаля юбилейной сотой за все время выступления испанца на Ролан Гаррос.

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