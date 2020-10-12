Десять стран ЕС отозвали своих послов из Минска
В Минске из послов стран Евросоюза на утро 10 октября остались лишь посол Австрии и посол Италии.
Остальные послы стран ЕС отозваны в свои столицы для консультаций.
Дипломатический скандал разгорелся в начале октября, когда МИД Беларуси потребовало от Польши и Литвы сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должны были остаться 14 дипломатов, в польском – вместо 50 должно остаться 18.
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